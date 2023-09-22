ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.



وفي إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف واحياء السيرة النبوية العطرة شهد قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد ابوالعيون احتفالية بذكرى مولد الهادى البشير رسول الإنسانية محمد صلي الله عليه وسلم بحضور محمود النجار رئيس مجلس مدينة ديروط وعدد من القيادات التنفيذية ونخبة من ادباء وفناني ومبدعي ديروط وذلك بمقر القصر.



بدأت فعاليات الإحتفالية بكلمة ترحيبية لمدير القصر مؤكداً أن أجمل مظاهر الاحتفال بالذكرى العطرة الشريفة تكريما واجلالا للسيرة النبوية الشريفة بينما تحدث فضيلة الشيخ شحاته جاد المزينى عن مواقف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ذاكرا زوجاته وابنائه ومسيرة حياته وهجرته من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة واختتمت فعاليات الإحتفالية ببعض الابتهالات والتواشيح الدينية في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يعد المولد النبوي الشريف مناسبة مهمة في الثقافة الإسلامية، حيث يتم الاحتفال بها للاحتفاء بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

تعد ديروط واحدة من المدن المصرية التي تحتفظ بتراثها الثقافي العريق وتعززه. تعود تاريخ المدينة إلى العصور القديمة، حيث كانت تعد مركزًا ثقافيًا وروحيًا. ومع مرور الوقت، استمرت ثقافة ديروط في التطور والتأثير على الحياة اليومية للسكان.

تعتبر ذكرى المولد النبوي الشريف في ديروط فرصة للاحتفاء بالنبي محمد وتجديد الروحانية في المجتمع. تكون الاحتفالات مليئة بالفعاليات الثقافية والدينية التي تعكس قيم وتقاليد المدينة. يشارك الأهالي في الصلوات والأنشطة الدينية، ويقام معارض ومعارض فنية لعرض الفنون التقليدية والحرف اليدوية المحلية.

في إطار الاحتفالات، يتم تنظيم مسابقات قرآنية ومحاضرات دينية، إضافة إلى توزيع الهدايا والطعام على الفقراء والمحتاجين. يعمل المجتمع المحلي بجهد لجعل الاحتفالات مميزة وذات مغزى عميق، بهدف نشر التسامح والمحبة بين الناس.

وتعكس هذه الاحتفالات ثقافة ديروط الغنية وتعايشها السلمي للأديان المختلفة. فالمدينة تعج بالمساجد والكنائس التاريخية التي تحظى بزيارة السكان المحليين والزوار من جميع أنحاء البلاد. يعكس هذا التنوع الديني والثقافي التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين المجتمعات المختلفة.

تعد ثقافة ديروط واحدة من الثروات الثقافية في مصر، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث ونشر قيم السلام والتعايش. إن احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف يبرز هذه الثقافة ويعزز ترابط سكان المدينة وتفاعلهم مع بعضهم البعض.

ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف