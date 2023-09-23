تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني احتفالها بذكرى المولد النبوي الشريف في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي وبالتعاون مع مديرية الأوقاف بأسيوط.

نظم بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف محاضرة تثقيفية بعنوان "ولد الهدى"، قدمها الشيخ زين حسن العقيلي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، بحضور أحمد سيد الكبير، في مقر البيت. تحدث الشيخ في المحاضرة عن بشارات مولد الرسول منذ خلق سيدنا آدم، وبشارات الأنبياء الأخرى، وأشار إلى أن الله زكى الرسول في حياته في عقله وعلمه وفؤاده وأخلاقه، وذكر الآيات التي تدل على ذلك. ثم تحدث عن الرسول كقدوة في بيته ومع أصحابه ومع الأطفال ومع خادمه والجماد والحيوان، وكيف كان خلقه متسامحًا ورحيمًا وعادلاً، وأضاف أن الاحتفال بمولده يتطلب منا اتباع سنته والسير على نهجه.

في هذا العام، احتفلت ثقافة أبنوب بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد كبير من الأهالي والمسؤولين. وتم تنظيم فعاليات متنوعة تشمل القراءة الجماعية للقرآن الكريم والتوزيعات الخيرية على الأسر المحتاجة.

كما تم تنظيم مسابقات للأطفال تضمنت الأدعية النبوية والأناشيد الإسلامية، وقد حظيت هذه المسابقات بمشاركة واسعة من الأطفال المحليين.

تجسد هذه الفعاليات الدينية التي تنظمها ثقافة أبنوب الروح الإسلامية الراقية التي تتمتع بها المحافظة، إضافة إلى أهمية الأحداث الدينية التي تمثل حجر الأساس لتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع.

وتعد هذه الفعاليات فرصة جيدة لتوطيد العلاقات الاجتماعية وتقوية أواصر التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع في أبنوب.

ثقافة أبنوب تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة أبنوب تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة أبنوب تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف