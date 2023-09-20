القليوبية تناقش وضع آليات خطة للتدخلات الطارئة ومواجهة الأمطار والسيول

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل متكاملة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ولمجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتطهير شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية والتنسيق المسبقة مع كافة الجهات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات فوراً.

وأكد الهجان، على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام بسرعة وضع خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول المحتملة، مشيرا أنه تم التنسيق مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، كما تم الوقوف على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والكهرباء والغاز لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية طارئة والتعامل معها فورا طبقاً لخطة العمل المحددة .

وشدد محافظ القليوبية، على التواجد الدائم بالمعدات بالقرب من الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري ورفع درجة الاستعدادات، وكذلك تحديد الشوارع الأكثر تجمعاً للمياه لسرعة وتوجيه سيارات الشفط إليها كما تم التنسيق مع مدير إدارة المرور لتحديد المسارات البديلة في حالة حدوث أمطار وعدم تصريف المياه بالشوارع الرئيسية، والعمل على عزل أعمدة الإنارة وكذلك تم التنسيق مع مديريات ( الشباب والرياضة – التربية والتعليم – التضامن الاجتماعي _ الهلال الأحمر والصحة والإسعاف _التموين _ الكهرباء - والغاز ) لتحديد المدارس ومراكز الشباب التي تصلح كأماكن إيواء عاجلة وتجهيز نادي السلام ،وأيضا فندق بالقناطر الخيرية والهلال الأحمر للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المنشآت ومخيمات الإيواء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي على أن تزود بمختلف المواد الغذائية والتموينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التموين.

وحث المحافظ على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة التموين بضرورة توافر السلع التموينية داخل كافة المراكز بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة مراجعة مخازن السلع التموينية بدقة.

واطمئن على استعدادات مديرية الصحة لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا الخطط المحكمة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن، وكذلك تحديد مراكز الإيواء الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي وطاقتها الاستيعابية، مؤكداً على التواصل الدائم لمتابعة التغيرات المناخية أولاً بأول وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أي أحداث طارئة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأخد الحيطة والحذر ، وتواجد وتوافر كافة المعدات وعربات الشفط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات الإنقاذ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع تحديد وسائل الاتصال مع المسؤولين للتواصل السريع معهم لحل أي مشاكل فورا

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة بالإبلاغ الفوري للجهات المعنية للتعامل مع الأزمة لتقييم أداء كل جهة على حدة والوقوف على معدلات الأداء ومعالجة أوجه القصور والوصول إلى أفضل تعامل مع الأزمة في أسرع وقت .

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم، أنها خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي سوف تجرى تدريبا للطلاب والطالبات على طرق الإخلاء المختلفة لمواجهة كافة المخاطر في حالة حدوث السيول والمطار حرصا على أرواحهم، بالإضافة إلى توافر أماكن للمبيت من خلال (تسع معسكرات ) بالتنسيق مع الهلال الأحمر مع تواجد كافة سبل المعيشة بها، من خلال خطة متكاملة استعدادا لموسم الأمطار ومواجهة أضرار السيول لا قدر الله

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري ورؤساء المدن والأحياء ومسئولي الحماية المدنية وكهرباء جنوب الدلتا وشركة غاز مصر ومديري الحماية المدنية والمرور ووكلاء وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والأوقاف والأزهر والصحة والتأمين الصحى والإسعاف والري .