السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيديو تشويقي لـ دوري روشن: العالم يتكلم سعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تسيطر حالة من السعادة وسط الجماهير السعودية، بعد المستويات الكبيرة التي أصبح عليها الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، بعد الانتدابات الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ونشر حساب الدوري السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو تشويقي بعنوان "العالم يتكلم سعودي"، بعد الحالة التنافسية التي أصبحت عليها المسابقة خلال الفترة الحالية.

وكان النصر وأهلي جدة قد قدما مباراة من العيار الثقيل، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 4/3، في المباراة التي شهدت تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو و تسجيله هدفين خلال المواجهة الكبيرة.

وسطر النصر التاريخ أمام الأهلي، بعدما سجل لأول مرة في تاريخه 4 أهداف أمام قلعة الكؤوس خلال مباراة الأمس.

كما شهدت المسابقة مواجهة أخري من العيار الثقيل، والتي جمعت الهلال بنظيره اتحاد جدة والتي انتهت برمونتادا كبيرة للزعيم بالفوز بـ 4/3، بعدما كان متأخرًا بنتيجة 3/1.

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