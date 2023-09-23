أسباب دفاع جوارديولا عن هالاند بعد الهجوم الشرس

دافع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن مهاجم الفريق إرلينج هالاند، بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد جوارديولا خلال تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، أن الصحفيين لابد أن يُدركوا أن هالاند سيقوم بدوره بتسجيل الأهداف وسوف يقومون بالاعتذار.

تصريحات جوارديولا

علق المدرب الإسباني على الانتقادات التي توجه للنرويجي إرلينج هالاند، حيث قال: "أتوجه بنصيحة للصحفيين بشأن هالاند وهي ألا تنتقدوه كثيرًا خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "وجهوا انتقادكم للأظهرة وقلوب الدفاع، والمدرب، لكن لا تنتقدوا أبدًا المهاجم الذي يسجل كل الأهداف، لأنه سيسجل، وأنتم تعرفون ذلك، وسوف تشعرون أنكم بحاجة للاعتذار".

وأردف جوارديولا تصريحاته: "انا لن أنام الليلة، فقد حصل على فرص هائلة، وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفًا، المهم أن يقول دوما لدي الفرصة".

وأكمل: "المشكلة تكمن في أن لا تكون لدينا فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ".

أسباب دفاع جوارديولا عن هالاند

يأتي دفاع بيب جوارديولا عن هالاند بسبب الانتقادات العنيفة التي تعرض لها النرويجي عقب نهاية مواجهتي مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر الصربي ووست هام، بعدما أضاع 9 فرص مؤكدة للتهديف.

الجدير بالذكر أن سجل خلال الموسم الحالي 7 أهداف، بينما قدم تمريرتين حاسمتين في 8 مباريات بمختلف المسابقات.