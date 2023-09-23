"إثراء" ينظم فعاليات ثقافية متنوعة ضمن احتفال المملكة باليوم الوطني

نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 93، عدداً من الفعاليات تضمنت عرضاً للوحات فنية تأخذ الجمهور في رحلة رائعة عبر مناطق المملكة، في أجواء مليئة بالمتعة والمرح، اطلع خلالها الحضور من جميع الأعمار على الألعاب التراثية السعودية، والقيم الوطنية والعادات الأصيلة وتعزيزها لدى الأجيال القادمة.



كما تضمنت الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام، العروض الفلكلورية، بدءًا من عرضة المنطقة الوسطى إلى الرقصة النجدية المفعمة بالحيوية والحركات الدقيقة، لإظهار التقاليد المميزة للمنطقة التي تنحدر منها هذه الرقصات.

ويُقدّم مركز "إثراء" الكثير من التحديات والتجارب لمشاركة زواره من خلال معرض الطاقة، منبع الخير ومصدر الطاقة نهضة حاضرنا وإشراقة المستقبل، فيما سلط معرض الشعر العربي الضوء على الشعر السعودي ودوره الفاعل في الساحة الثقافية ضمن عام الشعر العربي 2023م.

وتجول الزوار في متحف إثراء الذي أتاح للفنانين السعوديين عرض إبداعاتهم ومهاراتهم الفنية، من خلال عمل فنيٍ جماعي، لتزيين جدارًا بفن الـجرافيتي، ليعبروا عن مشاعرهم الوطنية العميقة وحبهم لبلادهم، إضافةً إلى التجول في المقتنيات والأعمال الفنية في بقية معارض المتحف مثل "من الأرض، صافي الصفر، شطر المسجد" وغيرها، فيما سلطت فعالية "سيمفونية سعودية" الضوء على الأعمال واللوحات التي تعبّر عن المدينة والأزياء والحياة البسيطة لأهالي القرى، إضافةً إلى إطلاق الفرصة للأطفال لرسم لوحات فنية بالمعرض.

كما شاهد الزوار عرضاً لمجموعة من الأفلام القصيرة الوثائقية التي شملت "تخليد فن القط العسيري، رديمة، حامض حلو"، من إخراج وإنتاج صنّاع أفلام سعوديين، إلى جانب الفرق الموسيقية الأخرى التي تردد الأهازيج التراثية، حسب تنوع جغرافية المملكة وامتدادها الشاسع الغني بالحضارة والتراث والثقافة والأزياء.

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