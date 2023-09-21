بمشاركة الجاليات.. تصميم ورسم أكبر تجسيد بشري لشعار اليوم الوطني 93 بالسعودية

تم تصميم ورسم أكبر تجسيد بشري لشعار اليوم الوطني 93 بالسعودية، وبمشاركة 2000 متطوع ومتطوعة و10 جاليات مقيمة نجحت فعالية احتفالية لوحة وطن 3 لتجسيد شعار اليوم الوطني السعودي 93 بمشاركة الجهات الحكومية والمتطوعين بمحافظة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد السيد منصور آل بن على رئيس مكتب العمل بمحافظة الخبر بأن ساهم كلا من 2000 متطوع ومتطوعة و20 جهة حكومية و10 جاليات من جنسيات مختلفة في نجاح أكبر لوحة لشعار اليوم الوطني السعودي 93 لوحة وطن على كورنيش الخبر بالواجهة البحرية بمساحة 2500 م نظمها مكتب العمل بمحافظة الخبر.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ93



وأوضح مدير عام فرع وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل أن المملكة وهي تحتفل بيومها الوطني الـ93 تمر بمرحلة تحول عظيمة وترسم خطاها حثيثا باتجاه تحقيق رؤيتها 2030، والوصول إلى هذه الرؤية أصبح واضح المعالم.



جدير بالذكر أن الجالية المصرية شاركت مع مجموعات من الجاليات الأخرى في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية الأهالي فرحتهم باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.

وعبر محمد حسين رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية عن سعادة أبناء الجالية المصرية بالمشاركة في هذه الاحتفالات والمسيرات الوطنية لأبناء المملكة، مؤكدين أن هذا واجب تجاه بلاد الحرميين الشريفين المباركة والتي تحتل مكانا كبيرا في قلوب كل المصريين لما تربطنا من علاقات مشتركة ووطيدة وتاريخية في شتى المجالات، مشيرًا إلى ما يجده المقيمون على أرض المملكة من رعاية وعناية من خلال الأنظمة التي تضمن للمقيم الحياة الكريمة في هذا الوطن.

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