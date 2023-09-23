"ميلكا" تصل القاهرة استعدادًا للانتظام في تدريبات سيدات طائرة الزمالك

وصلت صباح اليوم السبت المحترفة ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى القاهرة بعد قضاء إجازته في البرازيل.

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وتعتبر ميلكا لوبيسكا من أهم لاعبات "طائرة سيدات الزمالك" وساهمت في حصول الفريق على بطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة إفريقيا.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك "سيدات" كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبد العال مدربا، وهبة حسنين مديرا إداريا، وسمية ناجح اخصائيا للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال، وعلاء فهمي رئيسا لقطاع الكرة الطائرة.