طائرة الزمالك تحت 17"  يهزم أكتوبر في بطولة الجيزة

فاز فريق الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على نظيره أكتوبر بنتيجة 3- 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة الشهيد أحمد المنسي، ضمن مباريات الجوله الأولى للدور الأول من بطولة منطقة الجيزة.

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جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:-

25 - 20

25 - 23

25 - 21

25 - 20

وحرص حمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك علي حضور المباراة لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق؛ أكتوبر وحدائق الأهرام وصيد الدقي

ومن المقرر أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع حدائق الأهرام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور ذاته لبطولة الجيزة.

ويقود الفريق أحمد مبارك مديرا فنيا، ومصطفى الشيشتاوي إداريا.