ممدوح عباس ينهي أزمة زيزو ونجم طائرة الزمالك

تواجد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق مساء اليوم الأحد بمقر نادي الزمالك لعقد جلسة مع عماد البناني المدير التنفيذي للنادي من أجل حل بعض الأزمات المتعلقة ببعض اللاعبين.



وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ممدوح عباس نادي الزمالك الأسبق، عقد جلسة مع الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة وأحمد فؤاد الوطن المدير النادي، لحل بعض الأزمات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عباس طلب من اللجنة، السرية في جلسته وعدم الإفصاح عن دفعه أي أموال، وأنهى عدد من الأزمات".

وأضاف: "عباس صرف مستحقات أحمد سيد زيزو بالكامل، وأجرى معه اتصال مع اللاعب وأكد له دخول مستحقاته في حسابه، والتي تقترب من 5 ملايين جنيه".

واختتم: "ممدوح عباس دفع مبلغ 3 ملايين جنيه من مستحقات مصطفى لعبة وأحمد يوسف عفيفي ثنائي الزمالك للكرة الطائرة، وتم الحفاظ عليهم داخل صفوف الفريق".