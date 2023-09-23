خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تصدرت نتيجة تقليل الاغتراب مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، إذ يبحث الآلاف من الطلاب لمعرفة النتيجة، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

من المقرر أن يعلن مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة فقط من غلق باب التقديم، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إجراء توزيع 10% من طلاب المرحلة الثالثة وكذلك أيضا المرحلتين الأولى والثانية على الكليات التي يردون الالتحاق بها.

حيث قرر مكتب تنسيق الجامعات 2023 إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، بعد 72 ساعة من غلق باب تلقي رغبات الطلاب، وفقا لما تم خلال تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات وذلك حتى يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم إلى الكليات المرشحين إليها وفقا لمكتب التنسيق.

ويمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه بها إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، وذلك بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

النقر على زر الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 .

إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

الضغط على استعلام لتظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 في حال الانتهاء منها.

تجدر الإشارة إلى أنه ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات طباعة بطاقة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق وتقديمها ضمن أوراق التقديم في الكليات المرشح لها الطالب وإنهاء كافة إجراءات قيد الطالب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024.