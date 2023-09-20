غلق باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 يوم الأحد الماضي، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأتاحت وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

ويتم قبول تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 فى حدود النسبة المقررة 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.

لمعرفة نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 (اضغط هنا).

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

وتعتمد مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 على الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :

• التحويل المناظر في تنسيق الجامعات 2023 يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر في تنسيق الجامعات 2023 باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023.

• التحويل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

• لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات 2023.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط في تنسيق الجامعات 2023.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات في تنسيق الجامعات 2023 بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .