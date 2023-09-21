موعد فتح باب تقليل الاغتراب بين الجامعات لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد فتح باب التسجيل أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في مرحلة تقليل الاغتراب بين الجامعات.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 حتى يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت.

ويتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

ويقبل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في تقليل الاغتراب بين الجامعات وفقت للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:

التحويل المناظر لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

التزام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة. يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 للقبول بالجامعات.

وبدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وتلقى رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة الماضية.

وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلين علي شهادة النيل الدولية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم وقد انتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي.