حبس بائع متهم بإنهاء حياة زوجته بطلقات الخرطوش بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس بائع متجول أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بقتل زوجته، بإطلاق الخرطوش عليها وشقيقها، بسبب خلافات بينهما.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "أية.ع. ف" 25 عاما، ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بطلقات خرطوش في الراس والصدر، وشقيقها حمدي 35 عاما، ترزي، مصابًا بطلقات خرطوش في الصدر والساق، وتم تقديم الإسعافات الطبية للمُصاب، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية ،أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى "محمد. أ" 35 عاما، بائع متجول، وذلك بسبب خلافات قضائية بين الزوجين، حيث قام الزوج المتهم بشراء بندقية خرطوش، وتوجه إلى منزل أهل زوجته وأطلق عليها وشقيقها النيران، ما أدى إلى مقتلها وإصابة شقيقها، وعقب ذلك توجه إلى مركز الشرطة وسلم نفسه والسلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.





