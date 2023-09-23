انطلاق بطولة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه المؤهلة للجمهورية

انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات بطولة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه الرسمية للموسم الرياضي 2023/2024، والمؤهلة لبطولة الجمهورية، وتستضيفها الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ.

وتقام البطولة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محاف جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد الدهراوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة المستشار محمود متولي.