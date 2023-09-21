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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعب سلة الأهلي : الفوز الأول انطلاقة جيدة في المونديال

إيهاب أمين لاعب النادي
إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي لكرة السلة

تحدث إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، قائلًا:" أن الأهلي حقق فوزا مهما ومستحقا على حساب «إجنايت الأمريكي» في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس ‏العالم للأندية، التي تقام في سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

 

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جلسة تصوير رسمية للاعبي الأهلي في بطولة كأس العالم لأندية السلة

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تفاصيل مشاركة الأهلي في كأس العالم لكرة السلة


أوضح:" أن المباراة جاءت قوية للغاية، وإن الفوز بها، يمنح الأهلي دوافع كبيرة نحو مزيد من الأداء القوي خلال المواجهة الثانية بالبطولة".


وأشار:" إلى أن الأهلي لا يملك فرصة للاحتفال، بسبب ضيق الوقت قبل خوض المباراة الثانية غدا، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا من الجميع، من أجل الظهور بشكل مميز والسعي نحو تحقيق الفوز".

 

وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82-76، بعدما قدم أداء كبيرا للغاية، قبل مواجهته الثانية أمام فريق فرانكا البرازيلي.

 

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