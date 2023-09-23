القبض على عاطل بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار فـي المواد المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بالإتجار فـى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزته (كمية من مخدرالهيروين- 2 بندقية و4 خزينة وعدد من الطلقات– ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.