رُعب الفصل الأخير.. بقايا بشرية تكشف جريمة شابة تجاه والديها

عاش عجوزان لحظات من الرعب الخالص في ختام عُمرهما، وأبصرا في آخر ما شاهداه في الدُنيا غدر ابنتهما التي سولت لها نفسها اقتراف الجُرم تجاه من كانا سببًا في وجودها.

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ظلت الجريمة طي الكتمان، ولم يُوارى جثمانا الضحيتين الثرى حتى شاء الله أن تنجلي غيمة الخداع القاتمة وانكشفت الحقيقة الصادمة بعد سنوات من الغموض.

غدر قاتم يُدون كلمة الختام في حياة عجوزين !

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن السلطات القضائية في بريطانيا وجهت يوم 17 سبتمبر الجاري تهمة إنهاء الحياة للشابة فيرجينيا ماكولو – 35 سنة، وذلك بعد العثور على رفات والديها جون – 74 سنة ولويس – 75 سنة، وتُشير أصابع الاتهام لها في الواقعة المُشينة.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل تصريح المُتحدث باسم الشرطة في مدينة تشيلمسفورد، وقال فيه :"نتيجة للعمل المُكثف لفريقنا المُتفاني فقد تمكنا من العثور على رفات شخصين".

مكان العثور على الرفات

وأضاف :"وجهت السلطات المعنية تهمتي إنهاء الحياة لسيدة في إجراءٍ تالي لتحقيقات أجراها مُحققون وطاقم من مديرية الجرائم الخطيرة لدينا".

جريمة

وكشف تقرير لشبكة سكاي نيوز النقاب عن أن توقيت الجريمة لم يُحدد، ويُعتقد أنها وقعت بين أغسطس 2018 (تاريخ الظهور الأخير لهما) وسبتمبر 2023 (تاريخ العثور على الجثمانين).

وأكد الجيران على أن الراحل جون ماكولو كان يعمل كمُحاضرٍ في كلية تشيلمسفورد للتعليم الإضافي.

وكانت للمُتهمة 3 شقيقات أكبر منها، وتم القبض عليها يوم الجمعة الماضية في الاشتباه بالتورط في الجريمة، وستخضع للمُحاكمة خلال الشهور المُقبلة.

وستكشف الأيام المُقبلة النقاب عن تفاصيل أكثر عن الجريمة، وعن دوافع المُتهمة في حالة الإدانة، فضلاً عن العقوبة التي تنتظرها.