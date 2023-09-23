السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أمال ماهر تطرح أحدث أغانيها بعنوان "الحكاية في مشهدين".. فيديو

المطربة آمال ماهر
المطربة آمال ماهر

طرحت المطربة آمال ماهر، أحدث أعمالها الفنية، بعنوان "الحكاية في مشهدين"، كلمات عمرو يحيي، ألحان مصطفي العسال، توزيع سامح إبراهيم.

 

"الحكاية في مشهدين" هي الأغنية الرابعة التي طرحتها آمال ماهر للجمهور بعد أن سبقتها بساعات قليلة أغنية "صاحبة عمري" وأغنية " أنا الحب" وفيديو ريليكس "أنا كويسة".

 

وتقول كلمات الأغنية:- 


الحكاية في مشهدين
قلب قابل قلب حَبه 
شاف معاه حلم السنين
صَدّق إن الدنيا ضحكت

تاني مشهد كان حزين
حُبه كان مصدر لـِغُلبه 
والنهاية بكلمتين
يومها كل الرؤية وضحت
والنصيب بيشيلها دائمًا
كل حاجة نقول نصيب

وتصدرت آمال ماهر الترند رقم 1 على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرح فيديو ألبوم "أنا كويسة".

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