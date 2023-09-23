السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل إطلاق ملتقى مراسم السلوم الأول للرسم والتطوير (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

كشف الدكتورعمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل إطلاق ملتقى “مراسم السلوم الأول للرسم والتطوير”، موضحًا أن هذا الملتقى يتقابل فيه الفنانون ومن خلاله يقوموا بالإنطلاق في البيئة ورؤيتها بنظور فني ملهم لهم.

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موعد بداية الملتقى

وأضاف “بسيوني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الملتقى بدء منذ يوم 19 سبتمبر ومستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري. 


قصور الثقافة

وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى أنه بعد نهاية الـ 10 أيام والانتهاء من اللوحات يتم إقامة معرض كبير في القاهرة لعرض هذه اللوحات.

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