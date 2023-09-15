ابدأ حلمك بالعريش.. قصور الثقافة تواصل تدريباتها المكثفة استعدادا لحفل التخرج

ابدأ حلمك.. استقبل قصر ثقافة العريش، أمس، جولة تدريبية جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل من أبناء محافظة شمال سيناء، ضمن المشروع المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء.

استمرت تدريبات الدراما مع الناقدة د. رنا عبد القوي مدربة الدراما على الحكايات الشعبية السيناوية وكتابة مشاهد مسرحية عنها لاستخدام تلك الحكايات واستلهامها في التدريب وإعادة إنتاجها مسرحيا.

ابدأ حلمك بقصر ثقافة العريش

تدريبات موسيقية

واستكمل المايسترو صلاح مصطفى تدريباته الموسيقية في التعريف بالأساسيات في علم الموسيقي والتدريب على بعض الأغنيات من التراث الغنائي المصري.

وقام المخرج معتز مدحت بتدريبات تخص تعامل الممثل مع جسده. كما قام المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع بعمل محاضرة عن الارتجال المسرحي وكيفية تنمية خيال المتدربين في صياغة مشاهد مسرحية من ارتجال الطلاب.

الجدير بالذكر أن تدريب التمثيل في محافظة شمال سيناء يقوم به المخرج الكبير عصام السيد، ويقوم بالتدريب على فنون الاستعراض الفنان محمد العشري.

يشار إلى أن الاختبارات في شمال سيناء أقيمت في شهر مايو الماضي بعدها انطلقت التدريبات عبر الأشهر الماضية وتستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يقام حفل تخرج الدفعة تزامنا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وتقام الفعاليات بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.

مشروع "ابدأ حلمك"

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

وتجرى حاليًا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، كما تم الإعلان عن فتح باب المشاركة في الورشة في محافظتي قنا والمنوفية في انتظار إجراء الاختبارات للمتقدمين.