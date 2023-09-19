رئيس هيئة قصور الثقافة: إنشاء مزيد من البنى التحتية الثقافية رهان صائب لبناء الإنسان

أكد المحاسب عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: وزارة الثقافة، أن وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، تبذل مجهودات كبيرة وتستهدف التوسع في إنشاء المزيد من البنى التحتية الثقافية، باعتبارها رهانًا صائبًا لبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، "قصر ثقافة أبو المطامير" بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة.



واضاف أن افتتاح القصر يأتى تزامنًا مع الاحتفاء بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، ويمثل مركز إشعاع تنويري وثقافي، ويستهدف احتضان أبنائنا من المبدعين والنابغين، واستثمارهم كقوة فاعلة من أجل صنع أجيال واعية قادرة على مجابهة الأفكار الهدامة والفكر المتطرف بالمجتمع، ويعمل كشريك أساسي في مسيرة البناء التنموي المنشود.

صرح عظيم

وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى إن قصر ثقافة أبو المطامير صرح عظيم وأمل كبير لاحتضان المواهب الفنية الشابة فى المحافظة.



وتفقد عمرو البسيوني ووزيرة الثقافة، قاعات قصر ثقافة أبو المطامير، المُقام على مساحة 1210 أمتار مربعة، ويضم : 3 أدوار تحوي مسرحًا مُجهزًا بأحدث التقنيات، يستوعب 350 مقعدًا، ومنفذًا لبيع الكتب، وقاعة لكبار الزائرين، وغرفة لتصنيع الديكور، وغرفًا للممثلين، ومكتبة عامة، وقاعة المرأة، وقاعة الفنون الشعبية والباليه، وقاعة الفنون التشكيلية، ومكتبة الطفل، وقاعة نادي تكنولوجيا المعلومات، بخلاف 6 غرف لمبيت الفرق والمشاركين بالعروض، والمطعم، والمرسم، وقاعة الندوات، قاعة متعددة الأغراض للحرف البيئية، وأنشطة الطفل.

كما تفقد معرِضًا للفنون التشكيلية، ومنفذًا لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

محمود الجندي

يحمل مسرح قصر ثقافة أبو المطامير اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ابن مدينة أبو المطامير، الذي كان له دور في إقامة قصر الثقافة من أجل احتضان المواهب الفنية الشابة بالمحافظة.

وشهدت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة التى تقع شمال مصر، اليوم، استعدادات مكثفة لافتتاح صرحها العظيم الذي يحمل اسم “قصر ثقافة أبو المطامير”، والذى يأتي فى إطار دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة.