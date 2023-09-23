رضا عبد العال يهاجم أحمد الشناوي بعد تعادل بيراميدز مع الزمالك

شن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، هجومًا شرسًا على حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي، بعد تلقيه هدفين خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك، في افتتاح مباريات الدوري العام المصري للموسم الجديد 2023/2024.



وكان بيراميدز قد تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، في المباراة التي شهدها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.



تصريحات رضا عبد العال

تحدث عبد العال في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: “لابد على بيراميدز التغاقد مع حارس مرمى جديد".

وتابع: "الشناوي تسبب في خسارة الفريق أكثر من بطولة”.

وتابع:” شريف إكرامي إذا شارك لن يكون أسوأ من أحمد الشناوي”.

وقرر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للسماوي قد قرر أن يشارك أحمد الشناوي خلال مباريات بيراميدز بشكل أساسي، بعد تراجع مستوى شريف إكرامي، في العديد من المباريات، ليجلس إكرامي على دكة البدلاء، بدلا من الشناوي.

وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت خلال فترة الانتقالات الصيفية، تمديد تعاقد شريف إكرامي، حارس المرمى المخضرم، بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي، ولم يعلن بيراميدز مدة تمديد تعاقد الحارس.