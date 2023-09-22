سعر فستان عبير صبري يصدم الجماهير.. تجاوز الـ 50 آلف جنيه

أثارت الفنانة المصرية عبير صبري، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهي ترتدي فستان صيفي، صدمت الجماهير بسعره الخرافي.

عبير صبري

سعر فستان عبير صبري يصدم الجماهير

تألقت عبير صبرى بإطلالة أنيقة ومميزة جريئة ولافتة مرتدية فستانًا من دار أزياء Dolce & Gabbana، وظهرت عبير صبري بفستان بحمالات وطباعة الميوليكا Majolica باللون الوردي، بلغ سعره 2177 دولار، أي ما يعادل 67 ألف جنيه مصري، والأمر الذي تسبب في صدمة للمتابعين.

اعتمدت عبير صبري المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها، واكملت إطلالتها بصندل كعب عالي باللون الأبيض.

عبير صبري

عبير صبري

عبير صبري

عبير صبري تخضع لاختبار المجوهرات

خضعت عبير صبري لاختبار المجوهرات لمعرفة إذا كانت حقيقة أم لا، أثناء تحضيرها لحضور حفل توزيع جوائز فؤاد سركيس في أحد متاجر المجوهرات في بيروت.

ظهرت عبير صبري وهي ترتدي عقد وأقراط وخاتم وسوار من المجوهرات، والتقت بالتيك توكر اللبناني صاحب حساب Beirut Billionaires، الذي أجرى لها اختبارا لفحص مجوهراتها إن كانت حقيقية أم اكسسوار، ليعلن أنها أصلية وسط ثقة عبير صبري.

والجدير بالذكر حرصت الفنانة على التواجد في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023، ولفتت الأنظار بفستان باللون الاخضر مكشوف من منطقة الصدر، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ومن ناحية الاكسسوارت فارتدت كوليه فضي وأسورة باللون الدهبي.

آخر أعمال الفنانة عبير صبري

والجدير بالذكر كان آخر أعمال الفنانة عبير صبري مشاركتها في مسلسل جميلة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي نشهدها من حولنا في المجتمع، وكيف تمر البطلة جميلة ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة للمشاهدين.

أبطال مسلسل جميلة

شارك في بطولة مسلسل جميلة لريهام حجاج، عدد كبير من النجوم منهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، ورحاب حسين.