عبير صبري تتحدث عن عدم إنجابها .. “راضية بالقضاء والقدر”

حلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها «أسرار النجوم»، والذي يذاع على "نجوم أف.إم".

وتحدثت عبير صبري، عن عدم إنجابها، قائلة: «من حيث المبدأ أكيد كنت أحب يكون لي طفل ولكن طالما لم يحدث فأنا سعيدة بالقضاء والقدر وما كتبه لي ربنا، ولكن الزمن حولنا يجعلني أقول كيف كنت سأربي طفل في وقتنا الحالي، ويعيش في ظل عالم السوشيال ميديا الغامض الشرير وغير المفهوم فأعود وأقول لم أكن أحب يكون عندي طفل لأني مش هعرف أحميه، والغرض من إنجاب طفل لهذه الحياة هو حماية وصيانة هذه النعمة التي وهبها لنا ربنا، لذلك يجب أن أربيه بشكل كويس ويكون مسؤولا ومفيدا لنفسه وللناس، ولا أقدر أتحمل طفل ماسك موبايله وبيعمل حاجات لا أستوعبها، فأعود وأسأل نفسي دائما كيف كنت سأحميه في وقتنا الحالي».

وعن حياتها الشخصية، قالت: «زوجي دائما يدعمني وبارك لي على شخصيتي في مسلسل (جميلة)، ويقول لي دائما بشوف نفسي فيكي ونجاحك من نجاحي، وفي النهاية العلاقة قائمة على ثقة الزوج في نفسه وفيّ، وطبعا يوجد النقيض في عالمنا ونجد أزواج بيغيروا من نجاح زوجاتهن».

وأشارت عبير صبري إلى أنها لا ترى نفسها محظوظة بسبب عدة أمور، موضحة: «لا أرى أني شخصية محظوظة بشكل كبير، ولكن أنا أصنع حظي بشغلي وموهبتي وأتعب جدا لكي أظهر ما عندي، الفرص تأتي بصعوبة مش بسهولة ومفيش داعم لي ومفيش حد يمنحني فرص مجانية أنا بعمل كل حاجة لوحدي، وحظي إن ربنا منحني الجهد والطاقة لكي أدفع نفسي للأمام بمجهودي، ولكن الحمد لله عندي نعم كثيرة أخرى مثل بيتي وزوجي وحب الناس لي».

وتابعت: «أهم حاجة نبعد عن الطاقة السلبية واليأس والإحباط ونتوكل على الله فقط ونعمل ما علينا ونشتغل ونرضى باللي عندنا».