موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي بقوة لمباراة الغد أمام نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما جمعهما من 5 مباريات، حيث لم يتعرض الفريق لأي تعثر خلال الجولات الماضية من البطولة.

بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الخامسة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب الاتحاد معقل السيتزين.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم.

الجدير بالذكر أن المان سيتي نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، على الرغم من المنافسة الشرسة مع منافسه آرسنال خلال الجولات الأخيرة من البطولة.

كما حقق دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي، ويبحث عن لقب كأس العالم للأندية خلال الفترة القليلة المقبلة.