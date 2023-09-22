خاص .. بالم هيلز تقاضى حسن الرداد لإصداره شيك بدون رصيد

يواجه الفنان حسن الرداد تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مائتان وثمانية وخمسون الف جنيها.

حيث حرر المحامى محمود عادل محمد السيد، وكيلا عن شركة بالم هيلز للتعمير بالتوكيل رقم ٢٠٦٥ ص لسنه ٢٠٢١ البساتين ، محضرا برقم ١٢٠٠٩ جنح الدقي لسنه ٢٠٢٣، ضد حسن الرداد لقيامه باصدار شيك بدون رصيد بمبلغ مائتان وثمانية وخمسون ألف جنيهًا قيمه مستحقه عن شراء وحده عقاريه بمدينه ٦ اكتوبر.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم تحت تهديد السلاح، والذي عُرض بالسينمات في نوفمبر من العام الماضي، وشارك بجانب الرداد في بطولته مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وينتظر الأن عرض فيلمه الجديد “بلوموند".