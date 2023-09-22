حبس فنى تكييف انتحل صفة مسئول بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عامل "فنى تكييف" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بانتحال صفة مسئول فى جهة حكومية، حيث سقط فى قبضة الشرطة متلبسا بحيازة كارنيه مزور مدون به صفته المزيفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى".وعثر بداخل مسكنه على (أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى)

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.