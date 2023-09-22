كييزا على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي

يتواجد النجم الإيطالي فيديريكو كييزا على رأس قائمة نادي يوفنتوس التي أعلنها المدرب ماسيمليانو أليجري لمواجهة ساسولو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتقابل يوفنتوس مع ساسولو، مساء يوم غداً السبت عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة من الكالتشيو.

ويغيب عن قائمة يوفنتوس كل من الثنائي أليكس ساندرو، كينان يلديز وماتيا دي تشيليو للإصابة وبول بوجبا للإيقاف بسبب أزمة المنشطات.

ويعود أدريان رابيو إلى قائمة يوفنتوس بعدما تعرض لإصابة بسيطة في التدريبات بعد تدخل مع زميله جليسون بريمر

جاءت قائمة السيدة العجوز كاملة كالتالي...

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني، كارلو بنسوليو، ماتيا بيرين.

خط الدفاع : جليسون بريمر، فيديريكو جاتي، دانيلو لويز، ديان هويسين، دانييلي روغاني، أندريا كامبياسو.

خط الوسط : مانويل لوكاتيلي، فيليب كوستيتش، ويستون ماكيني، فابيو ميريتي، نيكولو فاجيولي، تيموثي ويا، أدريان رابيو، هانز نيكولوسي هان نيكولاس كافيليا.

الهجوم : فيديريكو كييزا، دوشان فلاهوفيتش، أركاديوش ميليك، إيلينج جونيور، مويس كين.

ويحتل البيانكونيري وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر.