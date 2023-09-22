ورش تعليم الخط العربي للأطفال في مكتبة مصر العامة بأسيوط

في ضوء التطور الثقافي والفني الذي يشهده المجتمع، تعد التعليم والتنشيط الثقافي للأطفال أمرًا بالغ الأهمية. ومن أجل تلبية هذه الحاجة، نظمت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط بإشراف هاجر محروس، مدير عام المكتبة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال.

أحدى هذه الفعاليات هي ورشة تعليم الخط العربي، التي تم تنفيذها بإشراف الفنانة إيمان وهبة. تهدف هذه الورشة إلى تعريف الأطفال بفنون الخط العربي والتعرف على أساسياته. وتم تصميم الورشة بطريقة تفاعلية ومشوقة تناسب فترة الطفولة، حيث يتمكن الأطفال من الاستمتاع بتعلم الخط العربي بطريقة مبسطة ومرحة.

تضمنت الورشة تقديم مجموعة من الأنماط والتقنيات الأساسية في كتابة الخط العربي، مثل الخط الديواني والخط النسخ والخط الثلث وغيرها. وتم تزويد الأطفال بأدوات الكتابة اللازمة وتم توفير الورق والألوان لكتابة أعمالهم الخاصة.

تفاعل الأطفال بشكل لا يصدق مع تلك الورشة، حيث أبدع الكثير منهم في كتابة أسماءهم باستخدام أنماط مختلفة من الخط العربي، وقدموا أعمال فنية أصلية ومبتكرة. وتم استخدام تلك التحف الفنية النهائية لإقامة معرض صغير داخل المكتبة، حيث تم عرض أعمال الأطفال بفخر.

وتمثل هذه الورشة فقط أحد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تحتضنها مكتبة فرع أسيوط بهدف توسيع آفاق الأطفال وتنمية مهاراتهم. إن هذه المبادرات الثقافية تساهم في تنمية شخصية الطفل وتعزز قدراته الفكرية والإبداعية، كما تسهم في تنمية حب القراءة والتعلم لديهم.

تهدف مكتبة فرع أسيوط إلى أن تكون مركزًا ثقافيًا متعدد الأبعاد يلبي احتياجات المجتمع المحلي. ومن خلال تنظيم هذه الفعاليات الثقافية والفنية، تعكس المكتبة التزامها القوي بتشجيع الابتكار وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال.

ورش تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط

ورش تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط

ورش تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط

ورش تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط

ورش تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط