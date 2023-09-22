الفيحاء يهزم الرياض بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الكرة الأول بنادي الفيحاء الفوز على نظيره الرياض، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 7 ببطولة الدوري السعودي.

أحرز هدف الفيحاء الأول اللاعب أنطوني نواكايمي في الدقيقة 17 من احداث الشوط الأول.

وأضاف ساكا الهدف الثاني فى الدقيقة 63، فيما أحرز هدف الرياض اللاعب صالح أل عباس فى الدقيقة 80، قبل أن يسجل عبدالحميد صابري الهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليؤكد فوز الفيحاء بنتيجة 3 ـ 1.

ولعب الفيحاء بتشكيل كالتالى:

ولعب الرياض بتشكيل كالتالى: