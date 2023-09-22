حبس 5 أشخاص متهمين بتصنيع العقاقير المخدرة في عين شمس

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة وتصنيع العقاقير المخدرة في عين شمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين لقيامهما بتصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة، وبحوزتهما(مواد كيميائية داخل زجاجات وجراكن مختلفة الأنواع - بودرة تشبه بودرة مخدر الكبتاجون –2 ماكينة كبس - 2 إسطمبة تستخدم فى وضع العلامات على الأقراص – 4 ميزان حساس –كمية من المواد المخدرة وأقراص الكبتاجون - كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة–2 سيارة – مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية).

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها

كما تم ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من الحشيش المخدر –سلاح ناري - خزينة بداخلها عدد من الطلقات النارية - ٢ سلاح أبيض - ميزان حساس) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.