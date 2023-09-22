سويسرية تطلب وجبة كركند وقبل طهيه تطلق سراحه.. فيديو

طلبت سائحة سويسرية، وجبة كركند “جراد البحر” بسعر 210 دولارات في مطعم Gente di Mare للمأكولات البحرية، وقبل أن يتم طهيه داعبته وأطلقت سراحة.

زارت السائحة السويسرية جزيرة سردينيا الإيطالية، وفاجأت موظفي المطعم، بحركة اعتبرها البعض غريبة، فيما قال عنها آخرون إنه ينم عن طيبة قلبها، حيث طلبت السيدة طبق كركند بسعر 210 دولارات في مطعم Gente di Mare للمأكولات البحرية، ثم أسقطته في البحر قبل أن يتمكن الطهاة من طهيه.

تناقلت وسائل الإعلام المحلية الخبر، كما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال صاحب المطعم أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، إن المرأة داعبت هذا النوع من القشريات بلطف قبل إطلاق سراحها وهو ما ظهر في الفيديو المنتشر.

وأضاف أنطونيو فاسولينو: "لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل طيب".

حظيت السيدة بإشادة واسعة من المدافعون والمنادون بالرفق بالحيوانات.