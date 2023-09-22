موعد اجتماع اللجنة الثلاثية مع مرشحين انتخابات الزمالك

تعقد اللجنه الثلاثيه المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي جلسة في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، مع جميع المرشحين لانتخابات القلعه البيضاء التي ستقام على هامش الجمعية العموميه العادية المقرر لها يوم ٢٠ أكتوبر، وسيتم خلالها وضع خارطة المرحله المقبلة بالنسبه لجميع المرشحين والاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم وكل مايتعلق بالعملية الانتخابية.

وأكد الدكتور عماد البناني أن الأمور تسير على مايرام وهناك التزام من الجميع فى الدعاية الانتخابية داخل النادي مشيرا إلى أن اللجنه تبذل قصارى جهدها من أجل راحه جميع الأعضاء وتسليم النادي لمجلس منتخب في الفترة المقبلة.