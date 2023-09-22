السكرتير المساعد  لمحافظة كفرالشيخ ورئيس  المدينة  يفتتحان مهرجان الوفد  للتسوق

بحضور النائب الوفدى باسم حجازى ووسط حضور جماهيري كثيف

افتتح اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ يرافقه المهندس حسن موافى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ معرض حزب الوفد بكفرالشيخ تحت مسمى " مهرجان الوفد للتسوق " تحت رعاية النائب الوفدى باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين

وتنظيم محمد الغنام رئيس لجنة مركز كفرالشيخ والدكتورة مروة بسيونى جمعة رئيس لجنة المرأة ومريم الخامى رئيس لجنه شباب الوفد بمركز كفر الشيخ وصرح النائب الوفدى باسم حجازى أن هذا المعرض خطوه عمليه من حزب الوفد بكفر الشيخ لمحاربة الغلاء وخدمة أهلنا فى كفر الشيخ وأشار محمد نجيب زغلول أن الوفد بكفرالشيخ بدأ خطوات عمليه وجاده من العمل الميدانى المنظم بفضل كوادر الوفد النشيطه بكفرالشيخ ومهرجان الوفد للتسوق باذ ن الله أول الغيث ونعدكم بالمزيد ومن جانبه أشاد الصحفى حماده بكر السكرتير العام لوفد كفر الشيخ بالتنظيم الجيد من قيادات لجان مركز وبندر كفرالشيخ واهتمامهم بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم ومساندتهم .

وقال محمد يسرى الغنام رئيس لجنة مركز الشيخ أعد أهلنا فى كفر الشيخ وبعد الأقبال الجماهير ى المشرف فى اليوم الأول من المهرجان بتبنى كل القضايا التى تهم المواطن أما الدكتوره مروة بسيونى جمعه رئيس لجنة المرأه قالت نحن سعداء بهذا الأقبال الجماهيري الكبير الذي كلل مجهودنا بالنجاح الأمر الذى يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لنيل ثقة المواطنين ويعود الوفد لسابق عهده بين الناس وضميرا للأمه ولن يتم ذللك الأ بالعمل الجاد والمستمر

وعبرت مريم الخامي عن سعادتها بنجاح المهرجان بتعاون الجميع وأخص بالذكر فريق شباب الوفد بكفرالشيخ والقائمين على الترتيبات منذ اليوم الأول للأعداد للمهرجان

من جانبه قال ماهر وهبان السكرتير العام المساعد للوفدبكفرالشيخ أروع مافى هذا المهرجان هو التنوع الكبير فى حجم المعرض من السلع الأساسيه التى تهم المواطن وفارق الأسعاروالخصومات الحقيقيه التى نالت اعجاب المترددين على المهرجان وكل يدفعنا للحفاظ على هذه الثقه وليبقى الوفد دوما حزباينحاز للوطن والمواطن

حضر الاحتفالية المهندس شلبى الزغلى وضياء بدر نواب رئيس اللجنه العامه وحسن حماد أمين الصندوق ومختار الشهاوى ومنال ايوب وإيهاب إبراهيم من قيادات الوفد بالمحافظة

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