إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بمناسبة يوم الغفران

الجيش الإسرائيلي يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بمناسبة عيد "يوم الغفران" اليهودي.

الإغلاق يشمل "منطقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) والمعابر مع قطاع غزة"، ويستمر من منتصف ليل السبت إلى منتصف ليل الاثنين.

الجيش الإسرائيلي: الإغلاق يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبيبة واستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة.

الجيش الإسرائيلي سيقرر لاحقا في "إمكانية فرض الإغلاق في باقي أيام الأعياد اليهودية" التي تنتهي في 6 أكتوبر المقبل.