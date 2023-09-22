الزمالك يفوز على الصيد في دوري منطقة الجيزة مواليد 2010

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 على الصيد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك محمد السيد هدفين، وأدهم عادل وعمر رضا بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق 2010 : عمرو مجدي ايدر مديرا فنيا، ومصطفى عبدالعظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان تأهيل وإصابات، محمد صبحي إداريا، محمد سليمان عامل مهمات.

طارق يحيى يؤازر الفريق

وحرص طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم"، و محمد مصطفى "ممس" المدير الفني للمدرسة و محمد صبحي المدير الإداري على حضور المباراة ومؤازرة اللاعبين في أول مباراة بمشوار البطولة.