لعنه السيد البدوي تطارد محمود علاء مع الزمالك.."تقرير"

مازالت لعنه السيد البدوي تطارد المدافع الدولي محمود علاء لعب منتخب مصر وفريق الزمالك في الفترة الحالية والماضية.

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لعنه السيد البدوي تطارد محمود علاء

سخر محمود علاء عقب تسجيلة ركلة جزاء في شباك الحارس محمد أشرف حارس طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم 2020 وسجل الركلة بطريقة خدعية سجل منها الهدف واحتفل بطريقة ساخرة ومن بعدها اصاب محمود علاء لعنه السيد البدوي وانخفض مستوي اللاعب.

محمود علاء في لقاء نهائى القرن الأفريقي

بعد لقاء الزمالك وطنطا، لعب فريق القلعة البيضاء نهائي القرن الأفريقي أمام الأهلي تسبب محمود علاء في خطأ في تسجيل هدف لصالح الأهلي الذي توج به المارد الأحمر باللقب الأفريقي.

وانتقل محمود علاء إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة بسبب كثرة الضغوط عليه من قبل جماهير القلعة البيضاء بسبب تراجع مستوي .

أول لقاء محمود علاء مع الاتحاد السكندري

حصل محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري المدافع المعار من نادي الزمالك على البطاقة الحمراء في أول لقاء زعيم الثغر.

أصبحت لعنه السيد البدوي تلاحق أيضا محمود علاء معه مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

محمود علاء يعود من جديد للقلعة البيضاء

عاد محمود علاء من جديد لنادي الزمالك عقب إنتهاء إعارته من الاتحاد السكندري في الموسم الماضي المنقضي، بتحدي جديد لمصالحة جماهير القلعة البيضاء وعودة لمستوي المعهود مع الزمالك خلال الموسم الجديد.

الزمالك وبيراميدز

ظهر محمود علاء مدافع نادي الزمالك مستوي مميز مع القلعة البيضاء في لقاء بيراميدز بالدوري المصري ولكن حصل على البطاقة الحمراء في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الخميس والتي حسم فيها التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

فهل تلاحق لعنه السيد البدوي مرة ثانية محمود علاء في هذا الموسم مع الزمالك أم محمود علاء يتفوق على هذه اللعنه ويفك طلاسم اللعنه ويعود لمستوي المعهود.

في سياق متصل، يستانف نادي الزمالك اليوم تدريباته الجماعية استعدادا لمباراة المقاولون العرب في الأسبوع الثاني بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولات العرب

تبدأ المباراة مساء الأثنين المقبل في تمام الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة و ٧ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨ مساء بتوقيت الإمارات.