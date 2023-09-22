شائعات تفاوض الزمالك مع كارتيرون تغضب أوسوريو

أعرب الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غضبه الشديد بعد الأنباء التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد المرشحين بالإتصال مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب السابق لتولى المسئوليه فى حال إخفاق الأبيض فى التأهل لدوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية بعد خسارته فى مباراة الذهاب لدور ال٣٢ أمام أرتا سولار الجيبوتى بهدفين نظيفين.

مساعي الزمالك للتأهل بالكونفدرالية

وأصبح الزمالك يحتاج إلى الفوز بثلاثية نظيفه حتى يضمن التأهل حيث تقام المباراه بالقاهره يوم ٢٩ سبتمبر الجاري.

وأشار المدير الفني لـ الزمالك إلى أنه يتعجب من هذه الأنباء فى ظل الظروف الصعبه التى يعيشها الفريق ويسعى بكل ما اوتى من قوة للتكيف معها وأنه واثق أن اللاعبين سيحققون نتيجه كبيره امام الفريق الجيبوتى واستفسر من عبد الواحد السيد مدير الكرة عن صحة هذه الأنباء وابلغه أن هذا الكلام لاأساس له على أرض الواقع.

من ناحيه أخري نفى خالد لطيف مرشح أمانه الصندوق فى انتخابات نادي الزمالك التى ستجرى يوم ٢٠ أكتوبر المقبل ماتردد من أنه يدرس الاعتذار عن استكمال الانتخابات مشيرا إلى أن هذا الكلام عارى تماما من الصحه وأنه متواصل مع أعضاء الجمعيه العموميه المحترمين وعقد ندوه أمس حضرها عدد كبير من الأعضاء تناقش فيها مع الأعضاء وعرض برنامجه الانتخابى واستمع بصدر رحب لجميع الآراء ورد عليها مشيرا إلى أنه إبن من أبناء النادي ويقدم خدماته فى كل وقت حتى وهو بعيد عن أى منصب وأن هدفه خدمة الزمالك للخروج من جميع الأزمات وأن لديه ثقه كبيره فى أعضاء الجمعيه العموميه الذي يكن لهم كل حب واحترام وتقدير وأن الهدف في النهايه خدمه الكيان العظيم نادي الزمالك.

فى الوقت الذى كثف فيه المرشحون تواجدهم داخل الزمالك بهدف التواصل مع الأعضاء حيث عقد فاروق جعفر مرشح الرئاسه ندوه مصغره فى أحد الحدائق حضرها خالد لطيف وأحمد هانى زاده تحت السن واللواء علاء مقلد فوق السن حيث تحدث فيها عن كيفيه خروج الزمالك من أزماته وكيفيه استغلال موارد النادي الكبيره فى حل مشاكل الألعاب المختلفه كما قام بجوله وزار قطاع الناشئين.

وتواجد هشام نصر المرشح علي منصب النائب فى حديقه أخري مع عدد من مدربى كره اليد وقام بجوله هو الآخر بينما قام هانى العتال المرشح على نفس المنصب بالإشراف على بعض أعمال الصيانه بحمام السباحه بعد أن وجه نفقات الدعايه لصالح منشآت نادي الزمالك.

وأصدر حسين لبيب مرشح الرئاسه بيانا أكد خلاله أنه بعد نجاح قائمته سيتم حل جميع المشاكل الخاصه بفريق الكرة وصرف المتأخرات للاعبين وحل مشكله إيقاف القيد والتعاقد مع لاعبين جدد وتجديد عقد الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحى.