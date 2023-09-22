الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مسار إجباري في مدينة نصر .. الليلة

مسار إجباري
مسار إجباري

يستعد فريق مسار إجباري، لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الجمعة، في بمدينة نصر، ومن المقرر أن يقدموا باقة متنوعة من أجمل أغانيهم.

 

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موعد حفل مسار إجباري في مهرجان العلمين

 

مسار إجباري في مهرجان الصيف الدولي 2023

كان قد افتتح مسار إجباري في مطلع أغسطس الجاري، فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20 المقامة في الإسكندرية، وشهد الحفل حضور كامل العدد.

 

أغاني مسار إجباري بقيت غريب 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري من خلال أغنية “بقيت غريب”، والتي اجتازت حاجز الـمليون و 400 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

 

وتقول كلماتها: "انا بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب ".

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