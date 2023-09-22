فيتور روكي يتعرض لإصابة قوية وبرشلونة يترقب الموقف

تعرض المهاجم الشاب فيتور روكي، للإصابة مع فريقه أتلتيكو بارانينسي في المباراة أمام إنترناسيونال ببطولة الدوري البرازيلي.

أعلن برشلونة رسميا تعاقده مع مهاجم أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، مقابل 61 مليون يورو شاملة المتغيرات، لكنه سينضم إليه في الصيف المقبل، ابتداء من موسم 2024-2025، بعقد يمتد حتى موسم 2030-2031.

فيتور روكي

ووسط أنباء تشير إلى احتمال انضمامه للفريق مطلع يناير المقبل، تلقى برشلونة أنباء سيئة تفيد بتعرض اللاعب لإصابة قوية، الأمر الذي أثار قلقا كبيرا في النادي.

وأصيب فيتور روكي، خلال مباراة فريقه أتلتيكو بارانينسي، أمام إنترناسيونال، في الجولة 24 من الدوري البرازيلي 2023، صباح الجمعة.

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، ضربة عنيفة في قدمه اليسرى، بعد تدخل قوي من اللاعب الكولومبي نيكو هيرنانديز في الدقيقة السابعة من المباراة، ما أدى إلى حصول الأخير على بطاقة صفراء.

واضطر روكي إلى على نقالة طبية، لعدم قدرته على المشي، وبدأت عليه علامات الألم.

فيتور روكي

ولم يتم تحديد طبيعة الإصابة بعد، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها رسميًا بعد أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لكن من المتوقع أن يغيب لعدة أشهر على إثر ذلك، بحسب تقارير إسبانية.

وتُعد تلك الإصابة الأولى التي يتعرض لها روكي هذا العام، علمًا أنه خاض مباراته رقم 52 حتى الآن في جميع المسابقات.