مستشفيات القطاع الصحي بسوهاج تقدم الخدمات الطبية لـ 1.1 مليون مواطن

قال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أنه تم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون و100 ألف مواطن سوهاجي من خلال العيادات الخارجية مختلفة التخصصات بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة وذلك منذ بدايه العام الحالي 2023 وحتى شهر يوليو من نفس العام .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان مستشفيات المحافظة التابعة للقطاع الصحي تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتوسع بوحدات العناية المركزة وتطوير دائم على مستوى التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة حيث تم إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة واجهزة المعامل والمناظير والعمليات و أجهزة العلاج الطبيعي وغيرها من الأجهزة الهامة

وأوضح "النجار" أن تلك الخدمات شملت الكشف وإجراء الفحوصات الطبية للمرضى وأنه تم إجراء أكثر من 76 ألف عملية جراحية واستقبال ما يقرب من 3 آلاف و184 حالة عناية بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة المشار اليها .





وأشار وكيل الوزارة إلى ان فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي بالمديريه تمارس عملها بصورة يومية بجميع المستشفيات وتقوم بإعداد تقارير لمعرفة السلبيات والمعوقات ووضع الحلول المناسبه لها مما يساعد في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي اكمل وجه.

وأشاد الدكتور سامي النجار بالفرق الطبية بالمستشفيات وتضحياتهم المستمرة لراحة المرضى وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة اهالينا من المرضى.