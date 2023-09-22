مساعد وزير التخطيط يلتقي محافظ الدقهلية لبحث التعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي

اجتمع فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية في زيارة رسمية للمحافظة.

وفي بداية اللقاء هنأ السفير هشام بدر، محافظ الدقهلية على انجازات المحافظة والمشاركة الفعالة في جائزة مصر للتميز الحكومي سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي لتحصد مراكز متقدمة على مدار الدورات الثلاث السابقة ليحصل مركز أجا على المركز الاول لجائزة التميز الحكومي لعامي 2021 و 2022 والمركز الثاني لعام 2023 ، بينما حصل مركز المنصورة على المركز الاول لعام 2023 وذلك عن فئة " المراكز" في حين حصلت المهندسة شيماء الصديق على جائزة أفضل موظف حكومي بالدورة الثانية 2020.

وأكد السفير هشام بدر أن حصول الدقهلية على تلك المراكز المتقدمة يعكس مدي قوة الجهاز التنفيذي بالمحافظة تحت قيادة شابة حريصة على نشر وتعميق ثقافة التميز بكافة قطاعات المحافظة، مشيرا إلى فوز د أيمن مختار بجائزة القيادات المتميزة على مستوى الجمهورية بالدورة الأولى للجائزة 2019.

كما أشار بدر إلى أن الدقهلية سجلت 159 مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تمهيدا لتصعيد المشروعات الفائزة علي المستوي الوطني.

وخلال الزيارة قام السفير هشام بدر والدكتور أيمن مختار بجولة تفقدية داخل الديوان العام للمحافظة لمشاهدة أعمال التطوير داخل الديوان العام شملت قاعة المؤتمرات والاجتماعات والحفلات الكبري، ومتحف اعلام الدقهلية، والمركز التكنولوجي بالمحافظة، وقاعة إدارة الأزمات ومكاتب العاملين بالديوان .

وأكد المحافظ أن الدقهلية محافظة عريقة لها تاريخ مشرف ولديها رصيد كبير في الحصول علي جوائز متنوعه ومراكز متعددة في كافة المجالات والتخصصات ، مثل مبادرة حياة كريمة وملف تقنين أملاك الدولة وملف التصالح على مخالفات البناء .

كما أكد مختار أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية ، والتي يشهدها العالم أجمع اليوم مثل ما حدث في ليبيا والمغرب واليونان.