الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أرمينيا تستعد لعودة محتملة لمواطنيها من كاراباخ

رئيس الوزراء الأرمني
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي إن سكان كاراباخ قد ينتقلون إلى أرمينيا إذا أصبح البقاء في منازلهم مستحيلا، وتم تخصيص 40 ألف سرير لهم في أرمينيا.

 

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ونقل موقع أرمن نيوز الأمني عن باشنيان قوله "موقفنا فيما يتعلق بالترحيل المحتمل لمواطنينا من ناجورنو-كاراباخ إلى أرمينيا هو كما يلي. سيحدث ذلك إذا تم الاعتراف بأنه من المستحيل البقاء في منازلهم. وفي هذه الحظة إذا لم يتحسن الوضع، فستكون هذه القضية على جدول أعمالنا. لقد قمنا ببعض الأعمال هنا وحاليا، تم تجهيز 40 ألف سرير في أرمينيا".

وأشار رئيس الوزراء الأرمني أيضا إلى أن مغادرة الأرمن لناجورنو-كاراباخ ليست الخطة "أ" للحكومة الأرمينية. بل على العكس من ذلك، يجب القيام بكل شيء حتى يتمكنوا من البقاء بأمان في منازلهم دون خوف.

يشار إلى أنه في 19 سبتمبر، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة ،بدورها قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في كاراباخ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".

 

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