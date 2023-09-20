أذربيجان تُعلن تأييدها تطبيع العلاقات مع أرمينيا

أعلن مساعد الرئيس الأذري "حكمت حاجييف"، أن بلاده تُؤيد فكرة تطبيع العلاقات مع أرمينيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال حاجييف خلال مؤتمر صحافي لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في باكو: "هدف أذربيجان هو الدمج السلمي لسكان قره باغ الأرمن، ونحن نؤيد تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".

وأشار إلى أن خطة باكو لإعادة إدماج السكان الأرمن في إقليم قرة باغ الجبلي جاهزة، وتنتظر التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأضاف: "خطتنا لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي جاهزة، وعمل على إعدادها فريق مختص من مختلف الإدارات المعنية ذات الصلة في البلاد"، مؤكدا أن الجانب الأذري اتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

قوات حفظ السلام الروسية

وتوصل طرفا النزاع في قره باغ أذربيجان وسلطات الإقليم غير المعترف بها في وقت سابق اليوم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية يدخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة ظهرا.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت أمس الثلاثاء "إطلاق إجراءات لمكافحة الإرهاب في قره باغ لاستعادة النظام الدستوري هناك"، وأنها أبلغت قيادة قوات حفظ السلام الروسية وإدارة مركز المتابعة في المنطقة بذلك.

بدورها وصفت يريفان هذه العملية بأنها "عدوان من باكو"، وأكدت أنه لا توجد أي قوات أرمنية في قره باغ.

من جانبها أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في قره باغ الجبلي، ودعت إلى منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية.