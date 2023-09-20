لاعب سلة الأهلي: جاهزون لمواجهة إجنايت رغم صعوبة اللقاء

أكد أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة الغد أمام فريق إجنايت الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

وأشار الجارحي إلى أن فريق إجنايت يمتاز لاعبوه بالمهارة الفردية العالية وسرعة الأداء، وهو الأمر الذي يمكنهم من التحكم في إيقاع المباراة.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة أوجتسي بوش استعد جيدا لمباراة الغد من خلال التدريب على خطة لعب المباراة وفقا للرؤية الفنية للمباراة وحرص علي شرح أسلوب أداء المنافس خلال المحاضرة الفنية التي عقدها مع اللاعبين اليوم.

وقال الجارحي إن اللاعبين جاهزون لمواجهة إجنايت الأمريكي غدا، وتعاهدوا على تحقيق نتيجة طيبة، وأن الفريق لديه دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة العالمية الكبيرة.

ويلتقي الأهلي مع إجنايت في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت سنغافورة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

متابعة مستمرة للترتيبات الإدارية لبعثة سلة الأهلي في سنغافورة

يعقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة السلة المشارك في بطولة كأس العالم للأندية في سنغافورة، جلسات مستمرة مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق، والدكتور وليد الخراط إداري الفريق.

وتأتي الجلسات لمتابعة كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالبعثة وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة مع فريق «إجنايت الأمريكي» غدا في مستهل مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

واطمأن الدكتور محمد شوقي على كافة الترتيبات الإدارية وعدم وجود أية عقبات تحول دون تنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش.

ويختتم الفريق تدريباته على صالة OCBC Arena في السادسة من مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة» استعدادا لمواجهة فريق إجنايت الأمريكي غدا في مستهل مشواره ببطولة العالم للأندية.

أوجستي يضع خطة الأهلي

يقوم الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجتسي بوش المدير الفني بمراجعة الخطة التي يعتمد عليها في مواجهة «واجنايت» في ضوء مشاهدته لمباريات الفريق الأمريكي، ودراسة نقاط القوة والضعف بالمنافس.

كان الفريق قد أدى مرانا قويا مساء أمس الثلاثاء علي صالة OCBC Arena ،استمر لما يقرب من ساعة ونصف، حرص خلاله أوجستي على تكثيف التدريبات الخططية المتنوعة استعدادا للمواجهة المرتقبة.

تضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

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