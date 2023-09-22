كشف ملابسات واقعة احتجاز عامل  ونجله لخلافات مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية ،من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من نقاش، مقيم بدائرة المركز، ضد مجموعة من الأشخاص لقيامهم باستدراجه ونجله لمحافظة القاهرة واحتجازهما بسبب وجود لخلافات مالية بين المتهمين وشقيق المُبلغ، عاطل - مقيم بدائرة المركز.



عقب ذلك أطلقوا سراح الأب دون نجله لإحضار المبلغ المالي خاصتهم طرف شقيقه، و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم ضبط 6 من المتهمين، ونجحت أجهزة الأمن في تحرير المحتجز، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.