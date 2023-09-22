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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يسقط أمام فرانكا البرازيلي بمونديال السلة للأندية

الأهلي وفرانكا البرازيلي
الأهلي وفرانكا البرازيلي

سقط الأهلي أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 70-90 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها سنغافورة.
 

وجاءت نتيجة فترات المباراة بين الأهلي و فرانكا البرازيلي:
 

-الربع الأول: الأهلي 17-26 فرانكا
-الربع الثاني: الأهلي 32-42 فرانكا
-الربع الثالث: الأهلي 47-68 فرانكا
-الربع الرابع: الأهلي 70-90 فرانكا

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى تتضم كل من: فرانكا البرازيلي، إيجنايت الأمريكي.
فيما ضمت المجموعة الثانية كل من: جولدن بولز الصيني – المنامة البحريني – بون الألماني
 

وتضم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة كل من:


سيف سمير - نوريس كول - عمر عبادة - إيهاب أمين - مؤمن خيري - عمرو زهران - عمرو الجندي - محمد أبو النصر - مايكل فاكوادي - مروان سرحان - عمر عرابي - مصطفى كيجو - يوسف المعداوي - أحمد مهيب.
 

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