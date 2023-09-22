الأهلي يسقط أمام فرانكا البرازيلي بمونديال السلة للأندية

سقط الأهلي أمام فريق فرانكا البرازيلي بنتيجة 70-90 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها سنغافورة.



وجاءت نتيجة فترات المباراة بين الأهلي و فرانكا البرازيلي:



-الربع الأول: الأهلي 17-26 فرانكا

-الربع الثاني: الأهلي 32-42 فرانكا

-الربع الثالث: الأهلي 47-68 فرانكا

-الربع الرابع: الأهلي 70-90 فرانكا



ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى تتضم كل من: فرانكا البرازيلي، إيجنايت الأمريكي.

فيما ضمت المجموعة الثانية كل من: جولدن بولز الصيني – المنامة البحريني – بون الألماني



وتضم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة السلة كل من:



سيف سمير - نوريس كول - عمر عبادة - إيهاب أمين - مؤمن خيري - عمرو زهران - عمرو الجندي - محمد أبو النصر - مايكل فاكوادي - مروان سرحان - عمر عرابي - مصطفى كيجو - يوسف المعداوي - أحمد مهيب.

