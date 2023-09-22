أهلي 2009 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ ضيفه فريق القناة، اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع بين الفريقين، في الرابعة عصرًا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

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يدخل « أهلي ٢٠٠٩ » لقاء اليوم وهو يبحث عن الفوز الثاني له في الموسم الجديد، بعدما خسر مباراته الأولى أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.