عاجل
رسميا..ناجسلمان يقود منتخب ألمانيا
الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي 2009 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2009
أهلي 2009

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ ضيفه فريق القناة، اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع بين الفريقين، في الرابعة عصرًا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

إقرأ أيضًا..

txt

قراءة فنية .. كيف تغير أسلوب كولر الخططي مع الأهلي في افتتاحية الدوري

txt

الاهلي يهنئ فريق السلة بعد الفوز على إجنايت الأمريكي


يدخل « أهلي ٢٠٠٩ » لقاء اليوم وهو يبحث عن الفوز الثاني له في الموسم الجديد، بعدما خسر مباراته الأولى أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

مواد متعلقة

الأهلي يعانق التاريخ بعد فوزه على إجنايت الأمريكي في مونديال السلة

لاعب سلة الأهلي : الفوز الأول انطلاقة جيدة في المونديال

الأهلي يهزم إجنايت الأمريكي في أولى مبارياته بكأس العالم للسلة

كولر يشيد بثلاثي الأهلي بعد الفوز على المصري برباعية

كولر يطلب من طبيب الأهلي تقريبًا مفصلا عن المصابين

حارس الأهلي يروي ذكرياته وقت حرب أكتوبر (شاهد)

المهندس أحمد صبور: الأهلى صبور ضخت 5 مليارات جنيه للإنشاءات وتستهدف مبيعات بـ 11.5 مليار

تفاصيل إصابة عمر سيد معوض والخطوة المقبلة مع ريال بيتيس ودور الأهلي
الجريدة الورقية