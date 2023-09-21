الاهلي يهنئ فريق السلة بعد الفوز على إجنايت الأمريكي

حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، رئيس بعثة فريق رجال كرة السلة المشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين عقب الفوز على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82- 75 في أولى مباريات الفريق بالبطولة.

وأكد الدكتور محمد شوقي أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في تحقيق إنجاز كبير، باعتباره أول فريق إفريقي يحقق الفوز في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح أن هذا الفوز يلقي بمسئولية كبيرة على اللاعبين، ويزيد من طموحات الجميع نحو تحقيق المزيد من الانتصارات في هذا المحفل العالمي.

وأضاف أن فريق سلة الأهلي لديه مباراة مهمة غدًا الجمعة أمام فريق فرانكا البرازيلي، وأن طموحات الفريق كبيرة نحو الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

وقال الدكتور محمد شوقي إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على الاتصال به فور انتهاء المباراة، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بهذا الفوز التاريخي.